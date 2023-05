American Bar an der Stadtgrenze Monheim/Leverkusen „Virginia“-Fans, bitte melden!

Zwanzig Jahre sind keine Ewigkeit, aber für das „Virginia“ in Monheim an der Stadtgrenze zu Leverkusen-Hitdorf haben die gut 20 Jahre seines Bestehens ausgereicht, zur Gastronomie-Legende zu werden. Wie berichtet, wird für die seit einiger Zeit leerstehende „American Bar“ mit Biergarten an der Rheinuferstraße ein neuer Wirt gesucht. Genauer: für die „Virginia“-Immobilie. Denn ob ein neuer Pächter das Südstaaten-Konzept fortführt, will Eigentümer Michael Obst ihm selbst überlassen.