Langenfeld Studiobühne feiert Premiere

Im neuen Programm „SALEaway“ segelt die Langenfelder Studiobühne hart am Wind des Zeitgeists. Denn Werbung beeinflusst das Kaufverhalten. Das gilt auch an der Theaterkasse. Das Ensemble bricht deshalb auf, um in der Ferne das Marketing-Genie zu suchen, fasst Regisseurin Elisabeth Schafheutle den Inhalt zusammen. Mit viel Selbstironie gehen die Oldschool-Kabarettisten auf Expedition. Sie wollen herausfinden, wie sie sich besser vermarkten können, um künftig vor vollem Haus zu spielen. Wer gegen die Konkurrenz von Netflix und Co. anspielen muss, braucht seit Corona eine noch bessere Werbestrategie, um die Säle zu füllen.