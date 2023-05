Marokkanische Gemeinde in Monheim Moschee-Bau macht Fortschritte

In den kommenden Tagen wird die Beton-Kuppel auf dem Dach der Masjid-Omar-Moschee an der Opladener Straße mit Aluminiumblechen in Perlgoldfarbe umhüllt. Wenig später sollen dann auch die kompletten Dacharbeiten abgeschlossen sein, bevor die Fassade gestaltet wird, berichtet Said Talbi, Vorstandsmitglied der islamischen Gemeinde Monheim und Umgebung. Der Bau des marokkanischen Gemeindehauses schreitet voran. Auch wenn alles wegen der Corona-Pandemie und Lieferengpässen deutlich länger dauert, als Talbi beim Spatenstich vor drei Jahren vermutet hatte.