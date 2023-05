Langenfeld Schauplatz Rex: 2023 wird ein Super-Kinojahr

Zuverlässige Publikumsmagnete seien die x-ten Fortsetzungen von Blockbustern wie „John Wick“, „Guardian of the Galaxy“ und „Fast and Furious“. Natürlich müsse er der Wirtschaftlichkeit wegen auf kommerziell erfolgreiche Formate setzen, sagt Huff. Aber findet es schade, dass sich die Kinobesucher zumindest momentan am liebsten von seichter Unterhaltung berieseln lassen, und ernste Themen, wie etwa die Gräueltaten deutscher Kolonialherren in Namibia, wie sie der Film „Der vermessene Mensch“ behandelt, meiden.