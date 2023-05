Attacke in Langenfeld Spuckender Mann schlägt Frau

Die 33-Jährige musste nach der Attacke im Krankenhaus ambulant behandelt werden, teilt die Polizei mit. Zugetragen hat sich der Übergriff am Dienstagvormittag, 2. Mai, gegen 10.55 Uhr. Die Frau ging zu Fuß die Langforter Straße entlang. In Höhe des dortigen Altenheims wollte sie nach eigener Aussage einen Fußweg zu einer Bushaltestelle nutzen, als ihr ein Mann auffiel, der auf den Boden spuckte. Nachdem sie dieses Verhalten kritisiert hatte, bedrohte der Mann sie, schlug ihr das Handy aus der Hand und griff sie an. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte ins Krankenhaus. Die Langenfelderin beschreibt den flüchtigen Angreifer folgendermaßen: etwa 30 bis 45 Jahre alt, zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, dunkle kurze Haare, Dreitagebart, schwarz-rot-kariertes Hemd, dunkle Jeans. Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 2886310.