Fußball: SFB-Reserve initiiert die Trennung von Trainer Jörn Heimann

MONHEIM Die Sportfreunde Baumberg haben sich überraschend vor Silvester von Jörn Heimann (38), dem Trainer der Zweitvertretung und des Bezirkliga-Aufsteigers, getrennt. Noch am 3. Juni 2018 herrschte im Baumberger Lager eitel Sonnenschein, als sich die Zweite am letzten und entscheidenden Spieltag durch einen 5:1-Sieg beim Lokalrivalen 1. FC Monheim II deutlich durchgesetzt hatte und der nicht mehr für möglich gehaltene Aufstieg überschwänglich gefeiert wurde.

Als Ziel vor der Saison 2018/2019 wurde der Klassenerhalt genannt und bis zum zehnten Spieltag befand sich die heimstarke Truppe sogar im oberen Tabellendrittel. Auch am 28. Oktober erwies sich der Aufsteiger als verschworene und kampfstarke Einheit und bezwang im Lokalduell den Mitaufsteiger und Favoriten HSV Langenfeld dank einer Energieleistung mit 1:0.

„Ich war absolut überrascht, weil am 22. Dezember unsere Weihnachtsfeier noch gemeinsam fröhlich gefeiert wurde. Ich bin menschlich von einigen Spielern sehr enttäuscht, die zu diesem Zeitpunkt schon gute Miene zum bösen Spiel gemacht hatten“, findet Heimann, der vier Jahre als Trainer fungierte und mit Unterbrechungen als Spieler in Baumberg aktiv war. „Angeblich war meine Trainingsvorstellung mit einem Teil der Mannschaft nicht kompatibel.“ Fünf Tage nach der Feier wurde Heimann seitens des Vorstandes bezüglich der Entscheidung unterrichtet. „Ich mache dem Vorsitzenden keinen Vorwurf, weil er derart handeln musste“, so Heimann, der den Plan und die Testspiele für die kommende Vorbereitungsphase (ab 8. Januar) bereits erstellt hatte. „Außerdem wünsche ich meinen Nachfolgern viel Glück und der Truppe, dass sie den Klassenerhalt schafft.“