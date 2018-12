Fußball: Aufsteiger HSV Langenfeld ist neuer Stadtmeister

LANGENFELD Im Finale setzt sich das Team von Daniel Gerhardt gegen den Titelverteidiger SSV Berghausen im Neunmeterschießen durch.

Bezirksliga-Aufsteiger HSV Langenfeld krönte eine starke Hinrunde mit dem Gewinn der spannungsgeladenen Langenfelder Stadtmeisterschaft. In der Vorrunde setzten sich die Schützlinge von Trainer Daniel Gerhardt in der Gruppe A nach drei Siegen souverän mit neun Punkten durch und zogen als Erster ins Halbfinale ein, während der SSV Berghausen, SC Reusrath II und der VfB Langenfeld allesamt nach jeweils einem Sieg drei Punkte verbuchten. Die Berghausener erreichten schließlich aufgrund der besseren Tordifferenz als Zweiter das Halbfinale. In der Gruppe B ging es ähnlich spannend zu, weil für den Bezirksliga-Tabellenführer SC Reusrath und die Kreisligisten TuSpo Richrath und SSV Berghausen II jeweils sechs Punkte zu Buche standen. Der GSV Langenfeld wurde punktlos Letzter. Hier entschied die Tordifferenz zu Gunsten von Reusrath (Erster) und TuSpo (Zweiter). Während der attraktiven und hochintensiven zwölf Vorrundenspiele fielen 86 Treffer, wobei insbesondere die Kabinettstückchen sowie die Ballfertigkeit von Ricky Wanyonyi (SC Reusrath II) bestachen, der reihenweise seine Gegenspieler bilderbuchmäßig austanzte.