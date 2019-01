Fußball: Gipfelstürmer SC Reusrath behält lieber Bodenhaftung

LANGENFELD Der allgemein als Favorit gehandelte Bezirkligist SC Reusrath geht nach einer wahren Berg- und Talfahrt als Tabellenführer in die Winterpause, wobei der TSV Ronsdorf, SC Ayyildiz und der SV Wermelskirchen angesichts ihrer Nachholspiele im neuen Jahr zumindest punktemäßig gleichziehen könnten.

Sind die Reusrather gerüstet für das mögliche „Abenteuer“ Landesliga, nachdem man in der Vorsaison in der Endphase den Aufstieg knapp verfehlte? „Die Mannschaft kann sich mit dem ersten Landesliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte ein Denkmal setzen. Wir wollen das Bestmögliche erreichen, wobei keine finanziellen Klimmzüge bei uns machbar sind. Wir setzen auf unsere Geschlossenheit und die verschworene Einheit, die zu allem in der Lage ist“, findet SCR-Vorsitzender Uli Brücker. Stephan Kremmers, seit 2015 Sportlicher Leiter, sieht die eigenen Chancen besser als während der letzten Spielzeiten: „Die Mannschaft mit der größten Konstanz wird aufsteigen, wobei wir unser Team psychologisch nicht unter Druck setzen werden. Ich würde mich über einen Aufstieg riesig freuen, wobei wir im Erfolgsfall die Truppe zusammenhalten und punktuell verstärken würden. Das war in den letzten Jahren unsere große Kunst, ohne hierbei das Budget zu überstrapazieren.“