Boxen : Premierensieg unter neuem Trainer

Monheim Ercan Tuncel gewann jetzt in Frechen seinen achten Kampf als Profi.

Wer im Boxen erfolgreich sein will, muss nicht nur physisch mithalten können, sondern auch mental auf der Höhe sein. In den vergangenen Monaten trainierte der Monheimer Profi Ercan Tuncel (26) mitunter sogar drei Mal täglich, um für den nächsten Kampf im Mittelgewicht (bis 72,6 Kilogramm) gerüstet zu sein. Dass in dieser Phase lange weder ein Kontrahent noch ein konkreter Kampftermin feststand, erhöhte nicht gerade die Motivation – eine zusätzliche Herausforderung. Obwohl Tuncel seinen Kontrahenten dann tatsächlich erst drei Tage vor dem Duell kennenlernte, konnte er sich jetzt durchsetzen. Gegen den Bosnier Edis Dzambas gewann Ercan Tuncel in Frechen bei der „Cologne Fight Night“ letztlich ungefährdet durch technischen K.o. in der vierten Runde.