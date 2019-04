Judo : Langenfelds Nachwuchs verliert in Unterzahl mit 3:4

Langenfeld Nach zwei Siegen beim Saisonstart der JuKai-Liga (Wettkampfklasse für die Altersklasse U 12) musste der Nachwuchs des Judo-Clubs Langenfeld (JCL) eine Niederlage hinnehmen – 3:4 gegen die Kampfgemeinschaft aus TSV Bayer Dormagen und Taifun Büderich.

Weil der JCL die Gewichtsklasse bis 25 Kilo erneut nicht besetzen konnte, lag er direkt mit 0:1 hinten. Die jungen Langenfelder gaben trotzdem ihr Bestes und verloren am Ende auch nur knapp. Erfolgreich war der JCL in den Klassen bis 34, bis 40 und über 40 Kilo, während er in den Klassen bis 28, 31 und 36 Kilo zu Erfolgen kam. Das Team von Trainer Michael Stutz freut sich bereits auf den dritten Kampftag, den es am 13. Mai ebenfalls in eigener Halle austragen kann.