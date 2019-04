Volleyball : Volleyballerinnen vergeigen das Saisonfinale

Langenfeld Regionalliga-Frauen der SGL verlieren letztes Spiel in der Meisterschaft und scheitern im Pokal mal wieder an Düsseldorf.

Auch diese Chance blieb ungenutzt. Beim Saison-Abschluss in der Regionalliga West hätten die Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) noch vom fünften auf den vierten Platz klettern können. Weil die Mannschaft von Trainer Michael Wernitz aber nach dem 1:3 gegen den Meister TV Hörde auch beim bisherigen Sechsten TuS Herten mit 1:3 (13:25, 25:21, 21:25, 18:25) den Kürzeren zog, ging die Hoffnung nicht auf. „Es war schwierig, ohne Druck eine gute Leistung abzurufen. Die Mannschaft ist mit sich selber unzufrieden“, stellte Wernitz fest. Langenfeld (29 Zähler) muss sich in der Abschluss-Tabelle mit Rang sechs hinter dem neuen Vierten Herten (30 Punkte) und der SG SV Werth/Bocholt (30) begnügen.

Im zweiten Satz wirkte Langenfeld immerhin deutlich konzentrierter (8:7). Während Silke Althaus gute Aufschläge produzierte, bekam Herten erhebliche Probleme in der Annahme (14:8). „Wir hatten die Freude am Spiel zurück“, urteilte Wernitz. Nach dem 18:15 machte Sarah Brust mit ihrer Aufschlagserie alles für den 1:1-Ausgleich klar – 21:19, 25:21.

Vor dem dritten Durchgang hofften Wernitz und Co-Trainer Nahr-stedt, dass die Langenfelderinnen den Schwung aus dem zweiten Abschnitt mitnehmen könnten – was sich am Ende als Irrtum erwies. Die SGL gestaltete das Geschehen zuerst recht ausgeglichen (15:17), streute dann allerdings die nächsten unnötigen Fehler ein und verlor den Faden (21:25). Danach lag Langenfeld im vierten Satz früh zurück (5:10, bevor sie dank der Aufschlagserie von Jessica Eisler verkürzte – 14:16, 17:18. Herten antwortete jedoch mit einer Reihe ebenfalls guter Aufschläge und machte den Sack mit dem 25:18 zu. Wernitz: „Während Herten mit breiter Brust auftrat, hatte bei uns niemand mehr Lust, sich aufzubäumen.“

Nicht viel mehr Erfolg brachte der Einsatz im Bezirkspokal, in dem es erneut ein Duell mit dem Regionalliga-Konkurrenten DSC 99 Düsseldorf gab. In der Vergangenheit hatte Langenfeld immer Schwierigkeiten mit Düsseldorf und im Pokal regelmäßig das Nachsehen. Auch die jüngsten beiden Regionalliga-Partien liefen frustrierend – 0:3. Kaum zu glauben: Jetzt gab es im Halbfinale des Bezirkspokals in der Halle des Regionalligisten VC Eintracht Geldern schon wieder einernüchterndes 0:3 (23:25, 22:25, 22:25) der SGL. Wernitz wirkte anschließend einigermaßen ratlos: „Ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir immer gegen Düsseldorf verlieren. Mein Team hat entweder nicht genügend Fähigkeiten oder es liegt ein Fluch auf ihm.“

Die SGL musste auf ihre wichtige Spielführerin Diana Kiss verzichten, die sich nach dem Liga-Finale in den Urlaub verabschiedet hatte. Trotzdem war Langenfeld in allen Sätzen spielbestimmend. Weil sie allerdings im zweiten und im dritten Abschnitt einfache Fehler im Aufschlag einstreute, platzte die Chance aufs Weiterkommen am Ende klar. Team und Trainer werden jetzt die Saison in Ruhe analysieren, ehe eine mehrwöchige Pause folgt.