Fußball : HSV erwartet SC Reusrath zum Lokalderby

Antreiber: Trainer Daniel Gerhardt und der HSV schätzen Reusrath, wollen aber keine Geschenke verteilen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Der Bezirksligist geht ihn Druck ins Spiel gegen den Nachbarn, der noch um den Aufstieg kämpft.

Es ist eins der ungeschriebenen Gesetze im Fußball: Wer im Abstiegskampf steckt, muss immer besonders viel investieren und verliert oft nur wegen einer Kleinigkeit. Wer sich dagegen im Aufstiegskampf befindet, hat häufig das Spielglück auf seiner Seite. Für den Bezirksligisten SC Reusrath (SCR) ging diese Regel jetzt erneut auf, denn der Tabellendritte gewann trotz einer schwachen Vorstellung knapp mit 2:1 gegen den SSV Bergisch Born.

Nach einer schwächeren Phase mit nur zwei Punkten aus drei Spielen kam der Aufstiegskandidat zu einem wertvollen Erfolg, sodass er mit jetzt 49 Punkten auf Rang drei kletterte. Der Spitzenreiter SV 09/35 Wermelskirchen (57) und der Zweite TSV Ronsdorf (55 Zähler) liegen besser, haben aber jeweils eine Partie mehr absolviert. Dietrich will sich nun in erster Linie trotzdem nur auf seine Mannschaft konzentrieren und das Derby am Donnerstag (19.30 Uhr, Burgstraße) beim Sechsten HSV Langenfeld gewinnen.

Reusrath ist in dieser Saison in den Lokalduellen besonders stark – 3:0 gegen HSV Langenfeld, 2:0 beim SSV Berghausen, 3:0 gegen SF Baumberg II. „Wir haben zwar erhebliche Personalprobleme, doch das Derby könnte ja Kräfte freisetzen“, findet Trainer Ralf Dietrich. Dem SCR fehlt eine wichtige Achse, da Manuel Naß (Oberschenkelverletzung) und Leonidas Goudinas (Gelbsperre) sowie Moritz und Nils Kaufmann (Urlaub) ausfallen.

Nach dem 5:3 über den TV Dabringhausen ist die Stimmung beim HSV Langenfeld hervorragend. Der Sechste (41 Punkte) hat den Klassenerhalt fast sicher, weil der Abstand auf den Viertletzten SC 08 Radevormwald (28) immerhin 13 Zähler beträgt. „Es läuft super und wir haben den Abstieg frühzeitig abgewendet. Es ist sehr gut, dass wir im Moment so zielstrebig unsere Möglichkeiten nutzen“, meint HSV-Coach Daniel Gerhardt.

Dass Torjäger Alessandro Petri zurzeit eine Rotsperre absitzt, wusste der HSV bislang als Kollektiv gut zu kompensieren. Gerhardt freut sich aufs Derby, in das sein Team aufgrund der günstigen Lage in der Tabelle ohne Druck geht: „Wir sind in der Breite gut aufgestellt. Wir wissen genau, dass Derbys ihre eigenen Gesetze haben und wir gegen Reusrath etwas mitnehmen können.“

Für die SF Baumberg II (SFB) war das 4:1 zuletzt gegen den SC Sonnborn nach neun Niederlagen in zehn Spielen extrem wichtig. Und am Donnerstag (19.30 Uhr) wollen die mit 31 Punkten auf Rang 13 geführten Baumberger beim Siebten 1. FC Wülfrath nachlegen. „Das wird deutlich schwieriger, aber wir hoffen, dass wir mit der Unterstützung unserer A-Jugendlichen einen Punkt erkämpfen können“, sagt Spielertrainer Sven Steinfort.