Fußball : Pokal: Landesliga-Frauen wollen ihr viertes Finale

Langenfeld Die Fußballerinnen des HSV Langenfeld standen zuletzt fünf Mal in Folge jeweils mindestens im Halbfinale des Kreispokals. Drei Mal (2015, 2016, 2017) erreichte das Team sogar das Endspiel. Der ganz große Triumph gelang noch nicht, weil immer einer der Favoriten aus der Niederrheinliga im Weg stand – Eintracht Solingen oder die Sportfreunde Baumberg, auf die Langenfeld in der Runde der letzten vier am Ostermontag (15.30 Uhr, Burgstraße) erneut trifft.

