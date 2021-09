Fußball, Kreispokal Solingen : Reusrath vermeidet beim GSV die Verlängerung

Langenfeld Der SC Reusrath ist mit seinem Rumpfaufgebot in die zweite Runde des Kreispokals Solingen eingezogen: Beim GSV Langenfeld aus der Kreisliga A war es für den Landesligisten aber ein ganz langer Weg.

Einen wilden Kreispokal-Abend lieferten sich der GSV Langenfeld aus der Fußball-Kreisliga A und der Landesligist SC Reusrath: Bereits in der ersten Minute ging der klassentiefere Gastgeber durch Fabio Greco in Führung, die ersatzgeschwächten Gäste, deren Trainer Ralf Dietrich ein schweres Personalpuzzle zu lösen hatte, waren da in der neuen Formation noch gar nicht richtig angekommen. Es benötigte schon einen Foulelfmeter, damit der SCR zum Ausgleich kam, Leonidas Goudinas schoss den Ball nach einer runden Viertelstunde ins Netz. Dann mussten die Hausherren einen unbeliebten Wechsel vornehmen, Torwart Falco Reuter konnte nicht weitermachen und wurde nach rund 20 Minuten von Bekir Polat ersetzt.