German Football League 2 : Longhorns deklassieren Paladins und sind Dritter

Solingen/Langenfeld Hervorragender Saisonabschluss für die Langenfeld Longhorns: Das Team von Cheftrainer Michael Hap gewinnt in Solingen deutlich 38:9. Das bringt einen finalen Sprung in der Tabelle der German Football League 2.

Es war der fünfte Sieg in Folge für die Longhorns, und das daraus resultierende Selbstvertrauen merkte man ihnen auch an. Vier Minuten vor dem Ende des ersten Viertels erzielte Joey Walden nach Pass von Quarterback Michel Fritsche den ersten Touchdown, den Marcel Kirchner erhöhte. Doch noch vor Schluss dieses Abschnittes kam Solingen auf 6:7 heran.

Vor rund 200 Langenfelder Fans im Walder Stadion nutzten die Longhorns im zweiten Quarter zwei „Missgeschicke“ der Gastgeber gnadenlos aus: Nach einem Fumble sowie einem missglückten Snap der Solinger bekam die Offense der Horns den Ball. Fritsche bediente zweimal Walden, Kirchner erhöhte jeweils, und so stand es 21:6. Eine derart hohe Führung zu diesem Zeitpunkt hatten weder Langenfelder noch Solinger erwartet. Die Paladins erzielten ihrerseits noch ein Fieldgoal, welches Kirchner ebenfalls mit einem Fieldgoal beantwortete. Mit 24:9 ging es also mit einem sehr komfortablen Vorsprung in Halbzeit.