Fußball, Kreispokal Solingen : SC Reusrath greift in den Kreispokal ein

Langenfeld Die erste Runde des Kreispokals Solingen ist gestartet, TuSpo Richrath schon weiter. Nun greifen SC Reusrath, HSV Langenfeld und SSV Berghausen ins Geschehen ein.

Mit dem „allerletzten Aufgebot“ war der SC Reusrath nach Einschätzung von Trainer Ralf Dietrich am Sonntag zum MSV Düsseldorf gefahren, wo er in der Fußball-Landesliga dann eine klare 0:6-Niederlage erlitt. Da stellt sich die Frage, ob der SCR denn für das Kreispokal-Spiel am heutigen Dienstag (20 Uhr) beim GSV Langenfeld aus der Kreisliga A noch eine Mannschaft zusammen bekommt. „Ja“, sagt Dietrich und ergänzt: „Es kommen ja ein paar zuletzt angeschlagene Spieler wieder zurück, und denen können wir dann gut Spielpraxis geben.“ Der Trainer muss dabei die richtige Mischung finden aus denen, die ihre Blessuren gerade ausgeheilt haben und jenen, die sich gerade erst welche zugezogen haben, beziehungsweise an längerfristigen laborieren.