Fußball, Oberliga : Corona: FCM muss Spiel in Ratingen verlegen

Update Ratingen Kurfristig muss der 1. FC Monheim sein für diesen Sonntag angesetztes Spiel der Fußball-Oberliga bei Ratingen 04/19 absagen: Die Gäste haben bei Testungen am Freitag weitere Corona-Fälle in ihrem Team entdeckt.

Das für Sonntag, 15.30 Uhr angesetzte Spiel der Fußball-Oberliga zwischen Ratingen 04/19 und dem 1. FC Monheim (FCM) ist kurzfristig verlegt worden. Wie von FCM-Trainer Dennis Ruess befürchtet, kamen am Wochenende noch weitere Corona-Fälle in seinem Team dazu. Am Freitag, im Vorgespräch auf die Begegnung, hatte er unserer Redaktion noch gesagt, dass es aktuell zwei Spieler mit einer Infektion und weitere mit Symptomen gebe. „Ich hoffe nicht, dass noch welche dazukommen, das kann aber ja leider immer ganz schnell gehen.“ Ging es dann leider auch – am Samstag schickte der FCM dem Verband vier per PCR-Test bestätigte Corona-Fälle aus seinem Team, die Partie wurde daraufhin abgesetzt.