Coronazahlen am Samstag : Knapp 91.000 Genesene im Kreisgebiet

Hilden/Haan Todesfälle sind aktuell nicht zu vermelden. Verstorbene hat der Kreis damit bislang insgesamt 943 gezählt. In Haan sind am Samstag 440 Infizierte erfasst, in Hilden mit 828 fast doppelt so viele.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 7.814 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 587, in Haan 440, in Heiligenhaus 340, in Hilden 828, in Langenfeld 1.246, in Mettmann 586, in Monheim 717, in Ratingen 1.557, in Velbert 1.126 und in Wülfrath 387.