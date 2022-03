Fußball, Landesliga : SCR muss sich gegen Unterrath steigern

Leonidas Goudinas ist eine Alternative für Reusraths Trainer Ralf Dietrich. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Reusraths Landesliga-Fußballer streben am Sonntag einen Heimsieg gegen die SG Unterrath an. Vorher bringt ihr Geschäftsführer Ralf Marquardt 45 Tonnen Hilfsmittel an die ukrainisch-polnische Grenze. „Die Hilfsbereitschaft ist riesig“, sagt Trainer Ralf Dietrich.

Von Fabian Schmitt

Ralf Dietrich ist Fußballer aus Leidenschaft. Wenn der erfahrene Trainer des Landesligisten SC Reusrath (SCR) mal einen spielfreien Sonntag hat, verbringt er die Zeit nicht auf der Couch, sondern ist trotzdem unterwegs. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Stephan Kremmers und Assistent Tobias Felser besuchte er nun das Bezirksliga-Derby zwischen dem SSV Berghausen und dem HSV Langenfeld (1:0). „Das Lokalduell war sehr interessant und eine schöne Abwechslung“, betont Dietrich. „Ein schönes Wochenende hatte ich aber auf gar keinen Fall.“ Dass der SCR den Rückrunden-Auftakt am Freitag beim SC Schwarz-Weiß Düsseldorf mit 1:3 in den Sand gesetzt hatte, wirkte eben noch Tage nach.

Obwohl die rund drei Monate lange Vorbereitung sowohl Höhen als auch Tiefen bereitgehalten hatte, waren die Reusrather mit viel Optimismus in die Landeshauptstadt gereist. Zwar hielten die Gäste in den ersten 20 Minuten gut mit und erspielten sich mehrere Torchancen, doch anschließend leisteten sie nur noch wenig Gegenwehr. Der 57-Jährige ist weiterhin bedient: „Wir konnten dem großen Willen der Düsseldorfer nicht standhalten. Diesen unbedingten Willen, um dieses wichtige Spiel zu gewinnen, hat man bei uns nicht sehen können. In Wirklichkeit müssen wir 110 Prozent an Leistungsbereitschaft in die Waagschale werfen.“

Durch die herbe Pleite rutschte das Team mit 24 Punkten auf den siebten Platz ab. Auf der einen Seite verfügt selbst der Zweite 1. FC Viersen nur über 30 Zähler, auf der anderen Seite liegt auch der Elfte FSV Vohwinkel auf dem ersten Abstiegsplatz in der Nähe (15 Punkte). „Die Liga ist unheimlich spannend“, betont Dietrich. „Es kann jeder gegen jeden gewinnen. Deshalb ist jeder einzelne Punkt umso wichtiger. Die Mannschaft muss zielstrebig spielen, aber sie darf nicht ungeduldig sein. Wir müssen nicht unbedingt nach 20 Minuten schon 2:0 führen.“ Da nur noch 13 Spieltage auf dem Programm stehen, kann die Lage schnell bedrohlich werden.

In den nächsten Monaten müssen die Reusrather das Unternehmen Klassenerhalt mit einem verkleinerten Kader antreten, denn Zugang Elias Dittmann zog sich im Knöchel einen Bänderriss zu. Noch in Düsseldorf hatte der Mittelfeldmann eine starke Leistung abgerufen, bevor er gegen den Routinier Dustin Hellekes ausgewechselt wurde. „In unserer schwierigen Situation brauchten wir einfach die Erfahrung und Kommunikationsfähigkeit von Dustin“, erklärt Dietrich. Als mögliche Alternative steht sonst noch Leonidas Goudinas zur Verfügung, der nach seiner Erkrankung wohl wieder fit ist.

Im ersten Heimspiel des Jahres 2022 empfängt das Team am Sonntag (15.30 Uhr, Brunnenstraße) den Neunten SG Unterrath (15 Punkte). Vor heimischem Publikum sind die Reusrather momentan die zweitbeste Mannschaft der Liga, denn sie sammelten 19 ihrer 24 Zähler dort. „Die Jungs brauchen Sicherheit und Ruhe. Wir müssen viel mehr Zweikämpfe gewinnen als in Düsseldorf“, betont der Coach. Insbesondere die Routiniers Manuel Naß und Jonas Hergesell sollen die Elf mit ihrer großen Erfahrung führen.

Dass der SCR das Hinspiel in Unterrath knapp mit 1:2 verlor, sollte eine eindringliche Warnung sein. „Die SGU ist spielerisch zwei Stufen besser als Schwarz-Weiß. Gleichzeitig liegt uns ihre Spielweise aber auch besser, weil sie sich nicht nur auf die Verteidigung konzentriert. Wir müssen hellwach sein“, fordert Dietrich. Für Aufsehen sorgte bei den Unterrathern im Dezember, dass der erfolgreiche Trainer Deniz Top seinen zur Winterpause angekündigten Rücktritt zurücknahm.