Volleyball, Regionalliga : Bittere Pleite für die SG Langenfeld

Vivien Tänzler (2. von links) musste in Gladbeck als Libera einspringen, Isabelle Pechlof bekam zu wenig Bälle. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Volleyballerinnen der SG Langenfeld müssen um den Klassenerhalt bangen: Sie verlieren in der Regionalliga-Abstiegsrunde 0:3 in Gladbeck und leisten vor allem in den ersten beiden Sätzen einfach zu wenig Gegenwehr.