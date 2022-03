Skaterhockey, 2. Bundesliga : SGL-Devils brechen in der Endphase des Auftakts ein

Langenfeld Nach zwei Jahren ohne Pflichtspiel und einer schwierigen Vorbereitung verlieren die SG Langenfeld Devils zum Auftakt der 2. Skaterhockey-Bundesliga 3:11 gegen die Crash Eagles Kaarst II. Sechs Gegentore in den letzten 16 Minuten machen das Ergebnis überdeutlich.

Trotz der schwierigen Ausgangslage starteten die Hausherren mit viel Schwung in die Partie, doch sie scheiterten mehrmals am Pfosten (2./4.). Dagegen agierten die Kaarster deutlich zielstrebiger und erzielten mit ihren ersten beiden Angriffen gleich zwei Treffer – 1:0 (7.), 2:0 (9.). „Die Jungs haben sehr viel Aufwand betrieben, sich aber leider nicht belohnt. Die Eagles haben ihre Konter sehr konsequent durchgezogen“, sagte Schütt. Im zweiten Abschnitt erhöhte Kaarst auf 3:0 (31.), ehe Marius Limper zum 1:3 (33.) traf. Kurz darauf stellten die Gäste den alten Abstand wieder her (38.).

In der zweiten Runde des Deutschen Skaterhockey-Pokals können sich die Devils am 19. März (Uhrzeit offen) beim Regionalligisten Ahauser Maidy Dogs wieder belohnen. „Wir wollen die Fehler aufarbeiten und die richtigen Schlüsse ziehen“, betont Schütt. „Der Pokal ist für uns nicht so entscheidend wie die Meisterschaft, sondern er hat eher den Charakter eines Testspiels. Trotzdem bekommen wir Spielpraxis. Ein Erfolg würde uns sicher guttun.“ Um die ersten Punkte für den Klassenerhalt zu holen, bekommt Langenfeld am 27. März (19 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) gegen die Hilden Frames die nächste Chance.