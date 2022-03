BVB-Stürmer soll vor einem Wechsel zu Manchester City stehen : Haaland ist zurück und „sehr gut drauf"

Erling Haaland. Foto: dpa/Arne Dedert

Dortmund Die Personalsorgen bei Borussia Dortmund sind vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld groß. Ein Lichtblick ist das bevorstehende Comeback von Torgarant Erling Haaland. Der Norweger sorgt derweil auch in England für Schlagzeilen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Marco Rose hatte sich angesichts der langen Ausfallliste extra einen Zettel über die Personallage mitgebracht, den wichtigsten Namen vergaß der Trainer von Borussia Dortmund zunächst dennoch. „Erling Haaland ist wieder eine Option", schob Rose dann einige Augenblicke später nach, und über sein Gesicht huschte ein Lächeln.

Dabei überwiegen beim 45-Jährigen vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) die Sorgen. Das Personal ist knapp, die sportliche Situation unbefriedigend. Doch die Rückkehr des Torgaranten lässt nicht nur Rose auf einen positiven Schlussspurt hoffen. „Er ist happy, dass er wieder schmerzfrei ist. Er ist sehr gut drauf", sagte Rose über den 21-Jährigen, der in dieser Saison erst in 14 Ligaspielen (16 Tore) zum Einsatz kam und zuletzt am 22. Januar beim Gastspiel bei der TSG Hoffenheim auflief.

Lesen Sie auch Sprunggelenksfraktur : BVB-Stürmer Tigges fällt bis zum Saisonende aus

In der Folge plagten Haaland Adduktorenprobleme, hilflos musste er zuschauen, wie sich der BVB nach den Enttäuschungen in der Champions League und im DFB-Pokal auch aus der Europa League verabschiedete. Zudem gab es täglich neue Spekulationen über seinen künftigen Arbeitgeber. Zuletzt auch wieder aus England.

Nach einem Bericht der „Daily Mail“ steht der englische Fußball-Meister Manchester City kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Erling Haaland. Demnach seien die persönlichen Details mit dem 21-Jährigen, seinem Vater Alf-Inge und Berater Mino Raiola geklärt worden. Der norwegische Nationalspieler kann dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro den BVB nach dieser Saison verlassen und wird seit Monaten immer wieder mit verschiedenen Clubs in Verbindung gebracht.

Foto: AFP/MICHAELA REHLE 21 Bilder Die Toptorjäger der Liga

Insgesamt sollen sich die Kosten für den Transfer des Angreifers von Borussia Dortmund laut „Daily Mail“ auf umgerechnet 120 Millionen Euro belaufen. Um den Transfer fix zu machen, fehle nur noch die Bestätigung von Clubeigentümer Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Diese sei aber reine Formsache. Die englische Tageszeitung bezeichnet den Transfer als „erschwinglich“ für City.

Trotz immer neuerer Transfergerüchte berichtete Rose dennoch:„Die Themen drumherum haben ihn gar nicht so beschäftigt.“ Haaland wollte nur so schnell wie möglich auf den Platz. Dazu bekommt er gegen Bielefeld trotz eines Corona-Ausbruchs bei den Ostwestfalen wohl die Gelegenheit. Die Arminia muss beim BVB neben sechs infizierten Spielern auch auf Trainer Frank Kramer verzichten. „Wir haben ja schon vermeldet, dass wir einige positive Fälle haben, vor allem im Trainer- und Betreuerbereich, aber auch im Spielerbereich. Frank Kramer gehört auch dazu", sagte der Sport-Geschäftsführer Samir Arabi auf der Pressekonferenz am Samstag. Geleitet wird das Team in Dortmund von Co-Trainer Ilia Gruev

Eine Verlegung der Partie steht laut Arabi aber noch nicht im Raum. „Es gibt Regeln und Statuten, nach denen wir aktuell antreten werden. Stand jetzt", sagte der 43-Jährige. Rose muss in diesem Fall gegen die Bielefelder auf Kapitän Marco Reus (krank), Mats Hummels, Raphael Guerreiro (beide Corona), Manuel Akanji, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Dan-Axel Zagadou und Steffen Tigges (alle verletzt) verzichten.

Neun Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München, der BVB hat aber noch das Nachholspiel am Mittwoch beim FSV Mainz 05 in der Hinterhand. Eine Mini-Titelchance besteht angesichts des direkten Duells in München also noch.

Lesen Sie auch Luisa Bergmann aus Rheinberg : Kreisliga-Pionierarbeit im Auftrag des Arbeitgebers

Doch großen Optimismus versprüht selbst Rose nicht. „Die Grundstimmung um uns herum", stellte er fest, „ist nicht positiv". Die Saison in der Liga sei bisher zwar "anständig gelaufen", man habe es aber nicht geschafft, „die Leute, den Verein anzuzünden". Diesen Schuh, so Rose, "müssen wir uns anziehen". Dennoch werde man versuchen, „das Maximale rauszuholen". Erling Haaland wird dabei helfen.

(lonn/SID/dpa)