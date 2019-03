Monheim: Neue Feuerwache: Die Wände stehen

Monheim Ein Jahr nach der Grundsteinlegung sind im neuen Monheimer Feuerwehrgebäude an der Paul-Lincke-Straße fast alle Wände eingezogen

Wenn die Feuerwehr Monheim ausrückt, nutzt sie die Baustellenausfahrt. Doch das Provisorium an der Paul-Lincke-Straße hat bald ein Ende. Ein Jahr nach der Grundsteinlegung sind hinter der bereits verklinkerten Fassade auf drei Etagen fast alle Wände eingezogen. Die Firma Implenia baut auf dem alten Gelände einen dreimal so großen Komplex wie die bestehende Wache. „Diesen Platz brauchen wir auch“, erklärt Hartmut Baur, der den Bau als Leiter der Monheimer Feuerwehr koordiniert. „Wir sind seit 40 Jahren im alten Gebäude, aber das Personal hat sich fast verdreifacht.“ Zu Beginn haben dort 55 Haupt- und Ehrenamtliche gearbeitet. Heute sind es insgesamt 145 Haupt- und Ehrenamtliche. Hinzu kommen 45 Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr, Tendenz steigend. Auch der Fuhrpark ist von damals neun auf mehr als 20 Fahrzeuge gewachsen.

Vom künftigen Haupteingang führt eine Treppe in die fast fertige Tiefgarage. Ab 2020 können dort sowohl Mitglieder der Feuerwehr als auch Anwohner parken. In einem großen Loch in der Decke am hinteren Ende der Tiefgarage steht der Kran, der aus dem Innenhof die Baumaterialien in die oberen Geschosse hebt.