Feuerwache Monheim: Feuerwehr bezieht Neubau im Herbst

Hartmut Baur begleitet die Bauarbeiten an der Feuerwache aus fachlicher Sicht. ⇥ RP-Foto: RALPH MATZERATH Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der erste Bauabschnitt für die Feuerwache an der Paul-Lincke-Straße ist fertig und winterfest. Nach dem Umzug wird die alte Wache abgerissen und der zweite Bauabschnitt beginnt.

Wie ein Ring umschließt der Rohbau der neuen Feuerwache das Grundstück an der Paul-Lincke-Straße. „Der erste Bauabschnitt ist Ende Februar fertig und winterfest. Die Fassade ist auch schon bis zur zweiten Etage verklinkert“, weist Hartmut Baur stolz auf die Fortschritte hin: „Jetzt beginnt der Innenausbau. Im November ziehen die Feuerwehrleute um, und das alte Gebäude kann abgerissen werden. Dann wird der zweite Bauabschnitt hochgezogen. Im November 2020 soll alles fertig sein. Als „Quantensprung“ bezeichnet der stellvertretende Leiter der Monheimer Feuerwehr den Neubau.

Die alte Wache war längst deutlich zu klein und entsprach nicht mehr modernen Anforderungen. Als sie 1981 in Betrieb ging, waren dort 20 hauptamtliche und 35 ehrenamtliche Rettungskräfte stationiert. Jetzt sind es 70 Hauptamtler und 116 ehrenamtliche Helfer. Die neue Wache wird mit 3500 Quadratmetern rund 3,5-mal so groß sein wie das bisherige Gebäude und deutlich mehr Komfort bieten. Mit voraussichtlich 22 Millionen Euro bleiben die Kosten in der Kalkulation.