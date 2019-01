Karneval in Langenfeld: Jecke Hubertusschützen treiben es bunt

Langenfeld Stimmungskanonen aus dem Kölner Karneval erheitern das Publikum in der Mehlbruch-Gieslenberger Hubertushalle.

Mit flotter Karnevalsmusik und einer schwungvollen Choreografie begeistert das Kinder- und Jugendtanzcorps „Echte Fründe“ das Publikum. Tanzmariechen fliegen bei spektakulären Hebefiguren durch die Luft und werden von den Jungs wieder aufgefangen. Auch die jüngsten Tänzer sind in der ersten Reihe mit dabei und schwingen das Tanzbein im Takt. Sie sind sichtlich stolz auf ihren Auftritt in der ausverkauften Hubertushalle und strahlen über das ganze Gesicht, als sie marschierend die Bühne verlassen.

Der Spaß steht auch dem Publikum ins Gesicht geschrieben. Gemeinsam singen und schunkeln sie sich bei der mittlerweile 20. Karnevalssitzung der Hubertus-Schützenbruderschaft Mehlbruch-Gieslenberg warm für die anstehenden jecken Wochen. „Ich achte immer auf ein ausgewogenes Programm. Dazu gehören sowohl musikalische Auftritte, als auch Tanzeinlagen, Redner und Comedians“, sagt Oliver Gröning, Mitglied bei den Schützen und in der Prinzengarde. Er kümmert sich zum wiederholten Mal um das Rahmenprogramm. „Für alles andere sorgen die Schützen selbst, also Getränke, Essen und das Schmücken der Halle“, ergänzt er.

So sitzen die 366 Gäste unter vielen bunten Ballons an langen Tischen und blicken auf ein liebevoll gestaltetes Bühnenbild. Vor ihren Augen geht die Post ab und im Publikum steigt die Stimmung. Die Männer der „Holliwald First Class Comedy“ und Büttenredner Jupp Menth bringen die Jecken zum Lachen und sorgen mit ihren Wortwitzen, originellen Sprüchen und akrobatischen Einlagen für gute Unterhaltung. Die Band Big Maggas heizt dem Publikum ordentlich ein. Dem Auftritt steht die fünfköpfige Frauenband De Mädschere aus Eschweiter mit einer harmonischen Kombination aus Tanz und Live-Gesang in keinem Punkt nach. Den Spaß und die Leichtigkeit, die die jungen Damen vermitteln, begeistern erkennbar auch den Elferrat.