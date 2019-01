Fußball: Burgfrieden: Yotla hat in Baumberg den Hut auf

MONHEIM Der Oberligist fährt einen Sparkurs und trennt sich von Spielern. Francisco Carrasco soll im Sommer Cheftrainer werden.

Er war gekommen, um zu bleiben. Eigentlich. Vor dreieinhalb Jahren hatte sich Redouan Yotla aus privaten Gründen zunächst in eine Auszeit vom Fußball und von den Sportfreunden Baumberg (SFB) verabschiedet. Im Oktober 2017 stand er wieder auf der Matte – und das mit hohen Zielen nicht nur im rein sportlichen Bereich. Eine Kernaussage: „Die Infrastruktur muss komplett besser werden.“ Stellenbeschreibung damals: Fußball-Obmann. Das klingt immer noch nicht nach frischen Ideen, sondern nach dem müden Charme der späten 70er-Jahre. Was Yotla (34) inzwischen an der Sandstraße ist? Nicht Sportlicher Leiter, nicht Team-Manager, nicht Cheftrainer. Er ist einfach der Mann ohne Titel. In den turbulenten Wochen vor Weihnachten war er im Grunde fast schon weg. Begründung: „Wir kommen nicht vorwärts. Es geht weder nach oben noch nach unten, weder nach vorne noch zurück. Wir stehen eigentlich am selben Punkt wie vor 20 Jahren. Bei uns geht es nicht nur um Fußball.“ Mittlerweile scheint wenigstens die größte Gefahr gebannt zu sein. In der vergangenen Woche hatte nach einem Gespräch mit dem SFB-Vorsitzenden Jürgen Schick zuerst Trainer Francisco Carrasco erklärt, weitermachen zu wollen. Nun ist eine Art Burgfrieden geschlossen und es steht fest, dass Yotla ebenfalls bis zum Saisonende an Bord bleibt – was jedoch an die eine oder andere Bedingung geknüpft ist.