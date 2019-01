Fußball : Leidenschaftlicher SCR macht Monheimern das Leben schwer

Sitzfußball? Ausruhen wollten sich Monheims Tim Kosmala (links) und Reusraths Manuel Naß in dieser Szene sicherlich nicht. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Der Tabellenführer der Bezirksliga rang dem Oberligisten beim 1:1 ein verdientes Unentschieden ab.

Von Martin Römer

Der Fußball-Oberligist FC Monheim (FCM) kam in seinem ersten Testspiel der Wintervorbereitung nicht über ein 1:1 (0:0) beim Bezirksligisten SC Reusrath (SCR) hinaus und blieb dabei vor allem in der ersten Halbzeit deutlich unter seinen Möglichkeiten. „Wir haben unter der Woche sehr hart gearbeitet und keine Rücksicht auf das Spiel genommen. In solchen Spielen zählen nicht die Ergebnisse, sondern die Erkenntnisse. Wir sind sicher mit einigen Dingen nicht zufrieden gewesen, hängen das aber nicht zu hoch“, sagte Monheims Trainer Dennis Ruess. Sein Team tat sich über weite Strecken des Treffens schwer gegen bis in die Haarspitzen motivierten Reusrather. Entsprechend zufrieden war Ralf Dietrich, Trainer des Bezirksliga-Spitzenreiters: „Wir haben uns heute super verkauft und gegen einen ambitionierten Oberligisten ein Unentschieden geholt. Das ist auf jeden Fall ein Achtungs-Erfolg für uns. Nicht mehr – aber auch nicht weniger.“

Gerade in der Anfangsphase ließen sich die teils pomadig wirkenden Gäste vom zwei Klassen tiefer angesiedelten Kontrahenten den Schneid abkaufen. Und so war es keine Überraschung, dass die Reusrather vor der Pause die besseren Torgelegenheiten hatten. Zunächst scheiterte Nils Kaufmann mit einem Distanzschuss (21.) und nur etwas später bugsierte er den Ball nach einer scharfen Hereingabe aus vier Metern Entfernung über den Kasten (29.). Die Monheimer wurden bis zum Pausenpfiff nur einmal gefährlich, als Philipp Hombach per Kopfball das Ziel verfehlte (23.). Bei strömendem Regen gab es für beide Trainer früh kleine Schrecksekunden, denn Monheims Nick Nolte (20.) und wenig später Reusraths Kaufmann (31.) mussten mit muskulären Problemen vom Feld.

Zur Halbzeit wechselte FCM-Coach Ruess kräftig durch, während Reusraths Trainer Dietrich zunächst weiter auf die Besetzung der ersten Halbzeit setzte. Der Oberligist kam nun besser in die Partie und drang häufiger in die gefährlichen Räume vor – vielleicht auch deshalb, weil die Hausherren schon im ersten Abschnitt einen ausgesprochen hohen Aufwand betrieben hatten. „Nach dem Wechsel waren wir griffiger und hatten eine ganz andere Körpersprache“, fand Ruess.

Der FCM setzte das bald in etwas Zählbares um: Nach einer scharfen Hereingabe von Jan Nosel stand der gerade eingewechselte Nikola Aleksic goldrichtig und besorgte das 1:0 (62.). In der Folge ergaben sich für Monheim einige weitere gute Gelgenheiten, doch den letzten Treffer des Tages erzielte der Außenseiter. Nach einer kurz ausgeführten Ecke schloss Leonidas Goudinas aus 16 Metern Entfernung ab – 1:1 (78.). „Reusrath hat sich das Unentschieden verdient, vor allem in der ersten Halbzeit hatten sie die besseren Chancen“, gab Ruess zu.