Neujahrsempfang : Bürgerverein spottet über Monheim-Geysir

Hoch die Tassen: Vereinschef Helmut Heymann (dunkles Jackett) stößt beim Neujahrsempfang im Bürgerhaus mit Baumbergern an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Warum nicht gleich ein Vulkan, fragt BAB-Chef Helmut Heymann. Bürgermeister Zimmermann bittet um Mut zu ungewöhnlicher Kunst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philip Gercer

Im Bürgerhaus haben sich gestern wieder mehrere hundert Monheimer zum Neujahrsempfang des Baumberger Allgemeinen Bürgervereins (BAB) zusammengefunden. Noch bevor Vereinschef Helmut Heymann auf die Bühne tritt, wird untereinander schon fleißig palavert. In seiner Begrüßung erinnert der Vorsitzende an das Ziel der Veranstaltung: „Hier sollen Baumberger zusammenkommen und miteinander diskutieren können, über Dinge, die Baumberg bewegen.“ Tabuthemen gebe es dabei nicht.

„Die Monheimer Finanzüberschüsse“, so stellt Heymann zunächst fest, „werden sinnvoll investiert“, etwa in Bildung, Infrastruktur und Kunst. Als positive Beispiele nennt er die Sanierung der Sandstraße und den Neubau der Geschwister-Scholl-Schule. Lobende Worte hat Heymann auch für die Sonnenwendfeier des BAB, die örtlichen Vereine und alle, die an der Einweihung der Persil-Uhr beteiligt waren.

Info BAB-Teller geht an Peter Loske Ehrung Beim Neujahrsempfang des Baumberger Allgemeinen Bürgervereins wird traditionell auch der BAB-Teller verliehen. Preisträger diesmal: Peter Loske, der zuverlässig kleinere, aber wichtige Aufgaben für den Verein erledigt, wie Fotos schießen oder Plakate kleben. Auftritt Wie immer sammelten auch diesmal wieder die Sternsinger von St. Dionysius für bedürftige Kinder.

Danach schildert er allerdings auch seine weniger erfreulichen Beobachtungen, angefangen bei den Salzsilos an der Robert-Bosch-Straße. Sollen sie etwa ein neues Kunstwerk oder gar ein Wahrzeichen der Stadt Monheim darstellen? Heymann jedenfalls sieht in den Silos einen „unübersehbaren, hässlichen Schandfleck im Ort“, wenn auch der Nutzen vom BAB nicht in Frage gestellt werde. Das Publikum spendet ihm für seine Kritik Applaus.

Ins Visiert nimmt der BAB-Chef auch den künstlichen Geysir, der für mehr als 400.000 Euro im Kreisverkehr an der Rheinpromenade/Krischerstraße entstehen soll: „Die Mehrheit der Bürger sehen in dem Projekt vor allem die enormen Kosten und den hohen Aufwand. Warum nicht gleich ein Vulkan mit meterhohem Feuerstrahl?“ Heymann bemängelt zudem die Verzögerungen bei der Fertigstellung des Aalschokker-Museums, die hohen Abwassergebühren und den Zustand des Baumberger Friedhofs. Einen Grund zur Besorgnis sieht er in einer durch viele Großprojekte steigende Verschuldung und eine sinkende Liquidität der Stadt. Bürgermeister Daniel Zimmermann wird um eine Erklärung gebeten.

Der Angesprochene kontert mit der Erklärung, Monheim sei kein Vermögensverwaltungsunternehmen, sondern wolle für die bestmögliche Entwicklung der Stadt sorgen. Die Stadt habe zwar Kredite aufgenommen, es sei aber genug Vermögen da, um die Investitionen zu bezahlen. „Wenn Sie sich den Finanzverlauf anschauen, sehen Sie, dass Monheim über ein Gesamtvermögen von knapp 600 Millionen Euro verfügt“, unterstreicht der Verwaltungschef. Das heiße, dass alle Bürger Monheims mehrere Tausend Euro bei der Stadt im Plus sind. Dafür gibt es für den ersten Bürger der Stadt anerkennenden Beifall.

Beim Thema Geysir stellt Zimmermann die Bürger vor die Grundsatzfrage: Wollen wir Kunst in der Stadt haben? Dann braucht es auch Vertrauen in die Künstler und Freiraum für die Gestaltung. Von den Monheimern fordert er den Mut, nicht auf halber Stecke stehen zu bleiben und dem Geysir eine Chance zu geben, „auch wenn er auf den ersten Blick nicht von allen geliebt wird“.