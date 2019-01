Einquartiert: Monheimer Tollitäten beziehen Prinzenburg

Bis Aschermittwoch haben Prinzessin Heike und Prinz Holger jetzt einen Stützpunkt in der Altstadt.

Mit viel Zuspruch und in bester Feierlaune wurde am Wochenende die Monheimer Prinzenburg eingenommen. Als diesjährige Sessionsresidenz haben Prinz Holger und Prinzessin Heike das „Zollhäuschen“ auserkoren. Grund: „Es liegt im Herzen der Altstadt und ist der einzige Ort, wo man sich spät nachts noch treffen kann, wenn alle anderen schon zu haben“, sagen die Tollitäten.

Spaß, vor allem aber auch viele Verpflichtungen stehen dem Prinzenpaar in dieser langen Session bevor. Rund 120 Auftritte – schätzt Prinz Holger – werden er und seine Gattin bestreiten. „Auch kleine Vereine, Schulen und Kitas werden wir besuchen.“ Als „nebenberuflicher“ Kommandant der Prinzengarde freut er sich vor allem auf den demnächst anstehenden Garde-Appell, während Prinzessin Heike, als erste Vorsitzende der Funkenkinder, das Jubiläumsfest zum 15-jährigen Bestehen des Vereins am kommenden Samstag herbeisehnt. „Aber es sind vor allem die karitativen Veranstaltungen, die uns am meisten freuen und den Karneval auch so besonders machen“, sagt Prinz Holger. „Der Karneval der Lebenshilfe mit Menschen mit Behinderung in der VHS beispielsweise ist besonders, weil man dort direkt das Ergebnis sieht. Wenn man in die strahlenden Gesichter schaut, wie sehr sich die Leute freuen, weiß man, wofür man es macht.“