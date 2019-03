Fußball: Monheim müht sich zum Unentschieden

Monheim Beim 1:1 gegen den Tabellendritten 1. FC Bocholt fehlte dem Oberligisten über weite Strecken die Leichtigkeit.

Oben war es mal windig, dann fielen ein paar Tropfen Regen und auf einmal schien wieder die Sonne. Unten konnten sich auch die beiden Mannschaften nicht richtig dafür entscheiden, was sie denn an diesem Nachmittag erreichen wollten. Insofern passte das Ergebnis, denn der Fußball-Oberligist FC Monheim (FCM) erzielte gegen den 1. FC Bocholt in der oft ausgeglichenen Partie ein 1:1 (1:1). Das half den Gästen (42 Punkte) sogar auf den zweiten Platz hinter dem enteilten Spitzenreiter VfB Homberg (53), weil der bisherige Zweite SF Baumberg (41) beim um den Klassenerhalt kämpfenden SC Düsseldorf-West eine zumindest in der Höhe überraschende 0:3-Niederlage hinnehmen musste. Der FCM behauptete durch das Unentschieden immerhin seinen sechsten Tabellenplatz und damit kann Monheim (35 Punkte) nach zwei Dritteln der Saison ganz gut leben.