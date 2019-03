Ingeborg-Friebe-Preis : Korkbaum würdigt im Marienburgpark engagierte Maria Huth

MONHEIM Noch ist er jung und sieht, so blattlos wie er ist, ein wenig unscheinbar aus – der Korkbaum, der zu Ehren von Maria Huth am Samstag im Marienburgpark gepflanzt wurde. Doch so wird er nicht bleiben, wie der SPD-Ratsfaktionschef Alexander Schumacher erklärt: „Er wird 20 bis 25 Meter hoch und wird eine breite, lockere Krone bekommen.“ Der Korkbaum ist winterhart und stammt ursprünglich aus Asien.

„Wir dachten, der Korkbaum sei das Richtige, weil ja im Altenheim viel gebastelt wird und da sicher auch Kork eine Rolle spielt“, meint Schumacher.

Bereits im elften Jahr ehrte die SPD Monheim das ehrenamtliche Engagement einzelner Bürger mit solch einer Baumpflanzung. Der nach Monheims Ex-Bürgermeisterin benannte Ingeborg-Friebe-Ehrenamtspreis 2018 der SPD-Fraktion wurde 2018 Maria Huth verliehen. Sie engagiert sich bereits seit Februar 2007 im Alten- und Pflegeheim der Bergischen Diakonie an der Kirchstraße. „Ich bin durch eine Bekannte dazugekommen“, erzählt die 82-jährige Preisträgerin. „Sie fragte mich, ob ich nicht mithelfen möchte. Seitdem bin ich jeden Tag dort.“ Da in dieser Einrichtung sehr viele pflegebedürftige und demente Bewohner leben, ist die Arbeit nicht immer einfach. „Bis auf das Pflegen mache ich alles“, verrät Maria Huth mit einem Lächeln. Sie geht mit den Menschen spazieren, reicht ihnen das Essen, bastelt. „Ich mache das gerne“, sagt die agile Dame. Die Kinder seien aus dem Haus und sie habe Zeit. „Was soll ich denn allein zu Hause?“, fragt sie. So verbringt sie manchmal sechs Stunden, manchmal auch nur vier Stunden in der Einrichtung. „Je nach dem was so anfällt“, meint sie. Und sie möchte das noch lange machen. „Ich mache weiter, solange ich kann“, verspricht sie.