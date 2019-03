Monheim: Peto beharrt auf Aufzug zum Monberg

Monheim SPD und CDU stimmen im Hauptausschuss gegen den geplanten Kabinen-Lift. FDP und Grüne enthalten sich.

Vor einigen Jahren war der Monberg ein solitärer Aussichtspunkt im Rheinpark. Inzwischen gibt es rundherum einige Firmen und das Comfort-Hotel, von deren oberen Etagen man einen exzellenten Blick auf den Rhein hat. Der Monberg mit seiner Gastronomie ist – trotz freier Sichtachse – dadurch etwas ins Hintertreffen geraten. Zudem ist der kleine Treppenaufzug kaputt. Die Verwaltung will nun für die 17 Höhenmeter einen Kabinenlift. Eine Brücke wurde vor einiger Zeit aus Kostengründen verworfen.

Was Über die barrierefreie Erschließung zum Monberg an der Rheinpromenade mit einem Schrägaufzug für 1,5 Millionen Euro entscheidet der Rat

Michael Nagy (CDU) war ebenfalls „erstaunt“. Die CDU halte den vorgestellten Schrägaufzug für nicht notwendig, auch „weil es an der Seite eine Rampe gibt, über die beispielsweise Getränkekisten und Lebensmittel in das Lokal gebracht würden. „Wir sollten den vorhandenen kleinen Aufzug besser reparieren“, schlug er vor. Damit kann jeweils eine gehbehinderte Person sitzend nach oben gebracht werden. „Wir stören uns an dem Aufwand für diesen neuen Aufzug.“