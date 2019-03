Fußball : Baumberg lässt sich in West den Schneid abkaufen – 0:3

Ich fasse es nicht: Trainer Francisco Carrasco erlebte mit seinen Baumbergern einen ziemlich gebrauchten Nachmittag. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Oberligist hat immer größere personelle Probleme und keins der vergangenen vier Spiele gewonnen.

Von Thomas Schmitz

Der personell erheblich geschwächte Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) musste beim gefährdeten SC Düsseldorf-West eine verdiente 0:3 (0:1)-Niederlage hinnehmen und verpasste damit auch im vierten Spiel 2019 den ersten Dreier. Durch die schmerzhaften Pleite rutschte die Mannschaft von Trainer Francisco Carrasco gleichzeitig mit 41 Punkten auf den dritten Rang hinter dem Zweiten 1. FC Bocholt ab (42). Der Spitzenreiter VfB Homberg (53) ist ohnehin enteilt.

Die Hausherren wirkten in ihren Aktionen von Beginn an giftiger und sie kämpften um jeden Zentimeter Boden – teilweise aus Baumberger Sicht mit unerlaubten Mitteln. Bereits in der 13. Minute musste Carrasco seine Defensiv-Abteilung umstellen, weil der gefoulte Kosi Saka den Platz mit einer Verletzung verließ. „Das Schiedsrichtergespann hat zu spät reagiert und viele versteckte Fouls durchgehen lassen“, fand Carrasco, der allerdings auch den nötigen kämpferischen Einsatz und die entsprechende Gegenwehr seines eigenen Teams vermisste: „Bei einem solchen Gegner muss du Eier in der Hose haben und voll dagegenhalten.“

SFB-Keeper Daniel Schwabke hielt Baumberg bis zur 29. Minute durch glänzenden Paraden im Spiel, bevor selbst er gegen den Schuss von Maciej Zieba machtlos war – 0:1 (29.). Die Baumberger gestalteten das Geschehen in der Folge über gut vorgetragene Kombinationen ausgeglichen, doch ihnen fehlte die Durchschlagskraft. Am Strafraum waren die Gäste mit ihrem Latein meist am Ende oder sie scheiterten an SC-Keeper Alexander von Ameln. In der Halbzeit musste dann Baumbergs Mittelfeldmann Alon Abelski in der Kabine bleiben, nachdem er zuvor von einem Ellenbogen getroffen worden war.

In der 55. Minute wurde ein Düsseldorfer nach einem rüden Foul des Feldes verwiesen, doch gegen die aufopferungsvoll fightenden Gastgeber fanden die Baumberger weiter keine guten Mittel. Passend: Bei einem Baumberger Angriff blieb Maximilian Nadidai angeschlagen liegen – und die Hausherren nutzen den Konter durch Hashimoto zum 2:0 (69.). „Ich mache dem Gegner keinen Vorwurf, aber einer aus dem Gespann hätte das Foul erkennen müssen“, urteilte Carrasco, „wir waren auf der anderen Seite zu harmlos. Das recht nicht gegen eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft.“

In der 80. Minute zeigte der Unparteiische dann zum Entsetzen der Gäste auf den Elfmeterpunkt und den fälligen Strafstoß verwandelte Hashimoto zum entscheidenden 3:0. „Das passt zu unser derzeitigen Misere, dass drei Spieler verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten. Anderseits passte unser schwaches Spiel zum schlechten Wetter“, fand Trainer Carrasco, der seine Truppe nun gegen einen weiteren Abstiegskandidaten passend einstellen will: „Der Fokus wird auf Kampf ausgerichtet sein.“ Am kommenden Sonntag (15 Uhr) treffen die Sportfreunde auf das Schlusslicht FSV Duisburg.