Zeichen : Chöre geben ihre Stimmen für Europa

Langenfeld/Monheim Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) hatte Chöre und Bürger zum Singen der Europahymne auf den Langenfelder Marktplatz eingeladen.

Nanu? Da staunen einige Passanten am Samstagmittag, als sie geschäftig über den Langenfelder Marktplatz schlendern. Eine Gruppe von gut über 100 Menschen hat sich zusammengefunden in einer Art Flashmob und singt gemeinsam die Europahymne. Eingeladen hatten Kerstin Hoffmann von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und Mitglieder hiesiger Chöre. Das Motto lautete „Langenfelder und Monheimer Stimmen für Europa.“

Einig sind sich alle Teilnehmer in einem: Europa darf nicht untergehen. „Das ist ein tolles Gefühl, dass die Grenzen offen sind und man reisen und hingehen kann, wohin man will; ohne Pässe und ohne Visum“, sagt Marijana Karnas, die aus Kroatien nach Langenfeld kam. „Ich habe das noch anders erlebt.“ Zusammen mit Sylvia Begier, einer polnischen Freundin, hatte sie sich dem Aufruf angeschlossen. Beide singen in Chören, die eine im Langenfeder Frauenchor, die anderen im Cäcilienchor Richrath.

Was Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) ist ein Sozialverband in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Oma und Opa haben den Weltkrieg durchlitten“, sagt Begier. „Wir sind so froh, dass jetzt Frieden ist und wollen, dass das so bleibt. Wir sollten nicht nur an damals und an das Dritte Reich denken, sondern auch an eine schöne Zukunft, die vor uns liegt. – in Europa...“ Aus diesem Grund sei sie gekommen, um Partei zu ergreifen und zu singen.