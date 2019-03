Verbraucherzentrale : Vor Handy-Vertrag Tarife gut vergleichen

Vor dem Vertragsabschluss für ein Smartphone gilt es viele Dinge zu beachten. Die Langenfelder Verbraucherzentrale wies unter dem Motto „Schlechter Vertrag statt guter Rat“ auf Mängel in Telefonläden hin. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

LANGENFELD/MONHEIM Unter dem Motto „Schlechter Vertrag statt guter Rat“ weist die Langenfelder Verbraucherzentrale auf Mängel in örtlichen Läden hin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Mönikes

In Deutschland nutzen rund 57 Millionen Menschen ein Handy, in 2018 wurden fast 23 Millionen neue Geräte verkauft. Telefonläden gehören zum Straßenbild. Eine Folge: „Ein Drittel unserer Arbeitszeit verwenden wir auf Handyverträge“, erklärt Andreas Nawe, Leiter der Verbraucherzentrale in Langenfeld. Anlässlich des Weltverbrauchertags am 15. März richteten die Wettbewerbswächter unter dem Motto „Schlechter Vertrag statt guter Rat“ hierauf den geschärften Blick. Untersuchungen in den örtlichen Telefonläden bestätigten laut Nawe die vermutete Kluft zwischen gesetzlichen Vorgaben und der tatsächlichen Beratung.

Der Handynutzer kann zwischen vielen Anbietern und fast unzähligen Tarifen wählen, die meist auch den Zugang zum Internet ermöglichen: Vertragslaufzeit, Preis, gegebenenfalls Staffelpreis, Übertragungsgeschwindigkeit, Datenvolumen, Rabatt, zusätzliche Versicherungen verdichten sich zu einem Gewirr, das Vergleiche erschwert, vielleicht sogar erschweren soll. Deshalb muss seit 2017 der Händler die Kunden vor Vertragsabschluss jeweils auf ein nach Vorgaben der Bundesnetzagentur gestaltetes Produktinformationsblatt „hinweisen und leicht zugänglich bereitstellen“. Das heißt: es entweder gut sichtbar auslegen oder aushändigen. Aus dem Blatt gehen der konkrete Tarif, vereinbarte Datenübertragungsraten, Mindest-Vertragslaufzeit, Kündigungsfrist und die konkreten monatlichen Kosten hervor.

Info Die richtige Reihenfolge beim Handy-Vertrag 1. Persönlichen Bedarf prüfen, Laufzeitvertrag oder Prepaid 2. Preise vergleichen (Produktinformationsblatt!) 3. Vertragsbedingungen studieren 4. Unterlagen komplett?

Die aktuellen Beschwerden in der auch für Monheim und Hilden zuständigen Langenfelder Beratungsstelle der Verbraucherzentrale zeigen die Notwendigkeit, transparent und seriös zu informieren. Nawe zeigte Fälle, in denen der Austausch eines Handys nicht die versprochenen „10 Euro mehr im Monat“ kostete, sondern statt bisher 29 auf einmal 57 Euro fällig wurden, oder wo im Verkaufsgespräch großzügig gewährte Rabatte nach wenigen Monaten wegfielen, so dass aus 50 Euro monatlich 75 zu zahlen waren. „Das ist teilweise arglistige Täuschung.“