Abstiegskampf 3. Liga : Drama: Handballer verlieren in letzter Sekunde

Schmerzhaft: Auch Maurice Meurer (rechts) war am Borden zertört – trotz seiner elf Tore. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Nach dem 27:28 gegen den Northeimer HC ist der Abstieg der SG Langenfeld wieder ein Stück wahrscheinlicher.

Von Michael Deutzmann

Am Ende blieb nur die allgemeine Fassungslosigkeit und der Handball-Drittligist SG Langenfeld (SGL) wird eine Weile brauchen, um sich moralisch zu erholen – mal wieder. Beim 27:28 (11:15) gegen den Northeimer HC verlor der Aufsteiger zum sechsten Mal in dieser Saison mit einem Treffer Unterschied. Zusammen mit einer Zwei-Tore-Niederlage und zwei Unentschieden ergibt sich, dass Langenfeld noch kein knappes Spiel für sich entschieden hat. Und zu allem Überfluss musste das Team von Trainer Markus Becker in der letzten Minute doppelt und dreifach leiden. Maurice Meurer hatte zehn Sekunden vor dem Abpfiff gerade zum 27:27 ausgeglichen, sodass immerhin das Trostpflaster Unentschieden gesichert zu sein schien. Dann aber ging alles blitzschnell. Northeims Motto: Ab durch die Mitte. Die Gäste führten den Anwurf in Windeseile aus und trafen zum 28:27. Als die Unparteiischen die Uhr noch einmal anhalten ließen, war dort eine Sekunde übrig. Ein finaler Wurfversuch der Hausherren von der Mittellinie aus brachte – wie zu erwarten – nichts mehr ein. Anschließend trafen extreme Gefühlswelten aufeinander: Northeim feierte, als sei es gerade Meister geworden, und Langenfeld wirkte schockiert.

Ein bisschen später hatte Trainer Becker den größten Frust äußerlich überwunden – obwohl er das Finale nicht begreifen konnte. „Wir waren da orientierungslos“, urteilte der Coach, „wir haben noch unser Tor gefeiert und dann ist es eben passiert.“ Insgesamt mochte er seiner Mannschaft, die über weite Strecken eine ganz starke kämpferische Leistung zeigte, trotzdem keinen Vorwurf machen: „Wir wollten uns anständig präsentieren und wir haben alles gegeben. Insofern ist alles gut.“ Tatsache jedoch: Der Abstieg ist wieder ein Stück wahrscheinlicher geworden, denn aus dem Spiel gegen den Achten Northeimer HC hatten sich die Langenfelder einen Sieg erhofft – um das bisschen Hoffnung für den Saison-Endspurt zu erhalten. Nun bleiben bei 6:42 eigenen Zählern sechs Spiele übrig, um den auf sieben Zähler angewachsenen Rückstand zum rettenden Ufer aufzuholen. Diese Rechnung kann nicht ohne ein Wunder aufgehen.

Info Jetzt fehlen schon sieben Zähler zum Klassenerhalt Die Lage im Tabellenkeller ist für den Handball-Drittligisten SG Langenfeld (SGL) fast aussichtslos geworden. Das liegt nicht nur am 27:28 gegen Northeim und 6:42 Zählern auf dem eigenen Konto. Der bisherige Drittletzte Team HandbALL Lippe II sorgte gleichzeitig mit seinem 32:27 über den Zweiten SG Schalksmühle-Halver für eine Überraschung und kletterte mit jetzt 14:34 Punkten auf den zwölften Platz. Neuer Viertletzter (Rang 13) ist der TuS Volmetal, der gerade noch gerettet wäre und 13:35 Punkte hat – sieben mehr als der Vorletzte Langenfeld, dem bisher „nur“ sechs Zähler fehlten. Volmetal hat zusätzlich den bei Gleichstand am Ende entscheidenden direkten Vergleich auf seiner Seite (32:25 in der Hinrunde).

Langenfeld startete in einer hektisch geführten Partie mit einer 3:1-Führung (6.), ehe viele überhastete Aktionen den Rückstand brachten – 4:6 (14.), 5:7 (16.), 6:8 (17.). Beim 10:14 (27.) und 11:15 (30.) am Ende der ersten Halbzeit schien dem Abstiegs-Kandidaten das Ganze zu entgleiten, zumal Northeim den zweiten Durchgang mit dem 16:11 eröffnete (31.). Das Spiel wurde nicht unbedingt besser, doch Beckers Team griff ab sofort sowohl defensiv als auch offensiv ganz tief in die Kiste mit der Leidenschaft. Beim 16:17 (38.) war die SGL bis auf ein Tor dran, ehe sie nach dem 16:19 (41.) durch Felix Korbmacher (41.), Mats Heyde (42.) und Maurice Meurer (43.) zum 19:19 ausglich. Als der mit insgesamt elf Treffern überragende Meurer das 21:20 (47.) und 22:20 (49.) erzielt hatte, durften die Gastgeber wieder an einen Erfolg denken. Während einer Zeitstrafe gegen Felix Korbmacher gab es das 22:22 (50.) und die Zeitstrafe gegen Henrik Heider war beim 24:25 (56.) der Einstieg in die nächste Wende.

Torhüter Alexander Riebau, zusammen mit Maurice Meurer der beste Langenfelder Spieler an diesem Abend, hatte soeben zwei seiner vielen Glanzparaden hingelegt, als die SGL in Unterzahl den Ball verlor und dem HC das 26:24 (57.) ermöglichte. Überzeugend: Beckers Mannschaft wehrte sich auch nach dem 25:27 (58.) weiter. Bitter und irgendwie typisch für die laufende Saison: Unter dem Strich hatten der Vorletzte wieder nichts in der Hand und die Chance aufs Unentschieden verschenkte er letztlich alleine. Deshalb wird die SGL viel Energie darauf verwenden müssen, diesen erneuten moralischen Nackenschlag wegzustecken. Ob und wie das gelingt, wird die Partie am Freitag (20 Uhr) beim Sechsten Bergische Panther zeigen. Als Favorit tritt Langenfeld sicher nicht an.