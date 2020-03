Brandstifter-Serie hält an

MONHEIM Die seit Monaten anhaltende Serie von mutwillig im Berliner Viertel angezündeten Abfallbehältern geht weiter. Am Donnerstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu drei Containerbränden gerufen.

Gegen 4.25 Uhr stand ein Abfallcontainer an der Friedenauer Straße in Flammen. Obwohl die Feuerwehr sie schnell löschte, schmolz der Müllcontainer vollständig. Zur gleichen Zeit brannten laut Polizei an der Charlottenburger Straße zwei Papiercontainer. Auch diese wurden trotz des Feuerwehreinsatzes stark beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 1100 Euro.