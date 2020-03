Kulturangebot trotz Schließung : Stadtmuseum stellt geschichtliche Schaustücke ins Netz

Feierliche Eröffnung des ersten Langenfelder Hallenbades im Jahre 1912; an der heutigen Hauptstraße 67. Foto: Stadtarchiv Langenfeld

Langenfeld Wegen der Corona-bedingten Schließung des Freiherr-vom-Stein-Hauses gibt es jetzt Kurzfilme über Schaustücke und Lokalgeschichte.

Das in der Corona-Krise geschlossene Stadtmuseum bietet jetzt virtuelle Rundgänge an. „Wenn die Besucher nicht zu uns ins Freiherr-vom-Stein-Haus kommen können, dann kommen wir digital zu ihnen“, sagt Museumschefin Dr. Hella-Sabrina Lange. Um den in die eigenen Wohnungen verbannten Menschen etwas lokale Kultur zu bieten, hat Lange mit ihrem Team das Projekt „Langenfelder Stadtgeschichte digital“ gestartet; mit Filmsequenzen im Internet auf der Facebook-Seite des Museums (siehe Infobox).