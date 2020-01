Basketball : TG Stürzelberg feiert ungefährdeten Heimsieg

Dormagen Im zweiten Viertel macht der Neuling alles klar.

(sit) Mit einer Serie von 17:0 Punkten im zweiten Viertel legten die Basketballer der TG Stürzelberg den Grundstein zum für den Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Regionalliga wertvollen 67:60-Heimsieg (Halbzeit 36:31) über die BG Aachen. So richtig abzusetzen wusste sich der Neuling zwar nie (55:48/30.), geriet aber trotz schwachen Starts (0:7) auch nicht wirklich in Gefahr. Trotz nur einer Trainingseinheit unter der Woche war Center Jo Lange mit 17 Punkte bester Scorer der Hausherren. Für Stürzelberg spielten: Lange (17), Schermeng (13), Neubert (9), Alt (7), Corley (6), Terlecki (5), Breuer (4), Weyer, Missbach (je 2), Thomas, Haupt (je 1). Viertel: 14:15, 22:16, 19:17, 12:12.