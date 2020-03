Corona-Ticker : 35 Erkrankte in Langenfeld und 18 in Monheim

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle): Für den Mittwoch meldet das Kreisgesundheitsamt 35 Covid-19-Kranke in Langenfeld und 18 in Monheim. Insgesamt gibt es aktuell im Kreis Mettmann 248 Corona-Kranke und 362 Verdachtsfälle.

Bislang sind zwei Corona-Kranke (in Haan und Velbert) gestorben. Erkrankte gibt es in Erkrath 35, in Haan 26, in Heiligenhaus 3, in Hilden 14, in Mettmann 22, in Ratingen 40, in Velbert 46 und in Wülfrath 9. Laut Gesundheitsamt spiegeln diese Zahlen wegen einer schwer schätzbaren Dunkelziffer nicht den tatsächlichen Wert wider.