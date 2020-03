Langenfeld : Parkenden Volvo gerammt und geflüchtet

Langenfeld (elm) Einen Schaden von 1500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer verursacht, als er am Donnerstag einen auf einem Parkplatz an der Hardt abgestellten schwarzen Volvo streifte. Als dessen Halter um 12.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Kratzer an der hinteren rechten Tür, Radkasten, Felge und Kotflügel fest.

