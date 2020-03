Langenfeld/Monheim Notbetreuung : Ansturm auf Notbetreuung bleibt vorerst aus

Jetzt können Kinder auch dann betreut werden, wenn nur ein Elternteil zu den als systemrelevant definierten Berufsgruppen gehört. Foto: RP/Stadt Monheim

Langenfeld/Monheim Nach Erweiterung der Notbetreuung schlagen Awo und Verdi Alarm. Sie befürchten mehr Infektionen. Die Nachfrage in den Städten ist marginal gestiegen.

Seit Montag hat die Nachfrage für Plätze in der Notbetreuung nicht zugenommen, sagt Carsten Lüdorf, bei der Stadt Langenfeld zuständig für Kitas und Schulen. 27 Kindertagesstätten gibt es in Langenfeld. „Insgesamt werden zurzeit etwa 60 Kinder betreut“, berichtet der Referatsleiter, „Tagespflege eingeschlossen.“ An den Schulen würden Kinder bis zur sechsten Klasse betreut. Das seien insgesamt etwa 30. „Ganz genaue Zahlen gibt es nicht“, so Lüdorf, zumal diese sich täglich ändern können. Auch nachdem die Landesregierung die Notbetreuung für Familien geöffnet hat, in denen nur ein Elternteil in einem so genannten Schlüsselberuf arbeitet, sei der „Run“ ausgeblieben.

„Die Eltern sind vorsichtig“, vermutet Lüdorf. Vielleicht sei auch der Appell der Landesregierung gehört worden. Darüber hinaus geht er davon aus, dass Eltern vorausschauend für die Betreuung ihrer Kinder gesorgt haben. Sollte die Krise länger andauern, könne sich das ändern. Etwa wenn der Urlaub aufgebraucht ist oder Arbeitgeber die Präsenz am Arbeitsplatz fordern. „Wenn dann die Not wieder steigt, könnte die Nachfrage größer werden“, glaubt Lüdorf.

Info Neuregelung gilt auch an Wochenenden Was Land erweitert Regelung zur Notbetreuung von Kindern Für wen Kinder von Schlüsselpersonen. Bisher mussten beide Elternteile in unverzichtbaren Berufen tätig sein, jetzt gilt die Regelung auch, wenn nur ein Teil dort beruflich tätig ist; die Regelung gilt auch für Alleinerziehende Schlüsselpersonen Menschen, die in der Lebensmittelbranche, in pflegenden und medizinischen Berufen sowie Ordnungsbehörden arbeiten

Ähnlich sieht das Ulrich Hoeck, Sprecher der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Kreis Mettmann, die in Langenfeld eine Kita (in Monheim keine) betreibt. Er fürchtet, dass etwa in der nächsten Woche wieder verstärkt Betreuungsplätze nachgefragt werden. „Deshalb gehen wir schon jetzt an die Öffentlichkeit, um die Eltern auf die damit verbundene Infektionsgefahr aufmerksam zu machen. Wenn Kinder von außen in eine Gruppe kommen, steigt das Risiko“, sagt er.

Auch die Gewerkschaft Verdi hat sich zu Wort gemeldet und kritisiert „massenhafte Sozialkontakte ohne ausreichenden Schutz“ in Kitas und im Offenen Ganztag. „Aus einzelnen Einrichtungen wird uns berichtet, dass nach der Ausweitung des Erlasses in den Kitas der Andrang so groß ist, dass es fast dem Normalbetrieb gleicht. Die Bildung kleiner Gruppen und die Vermeidung des Einsatzes von gesundheitlich gefährdeten Beschäftigten wird damit unmöglich gemacht“, mahnt die Verdi-Fachbereichsleiterin Sabine Uhlenkott.

Das Bild, vor dem die Gewerkschaft warnt, zeigt sich aktuell in Monheim allerdings nicht. Dort wurden zum Beispiel am Dienstag in den Kitas 28 Kinder von Eltern betreut, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind. Vier waren es in der Kindertagespflege, teilt Bereichsleiterin Simone Feldmann mit. Die Betreuung findet in der Einrichtung statt, die die Kinder auch schon vorher besucht haben. „Auch bei einer sehr kleinen Zahl betreuen immer mindestens zwei Fachkräfte die Kinder. Die Leitungen sind in den Einrichtungen anwesend“, so Feldmann. Kitas, deren Elternschaft keinen Bedarf gemeldet hat, sind geschlossen, öffnen das Angebot im Bedarfsfall aber sofort wieder.

„Die Eltern gehen sehr verantwortungsbewusst mit der Betreuung um und nutzen diese nur, wenn sie keine andere Betreuungsmöglichkeit sehen“, hat Feldmann beobachtet. Zum Teil würden Kinder nur an einzelnen Tagen oder stundenweise gebracht. Nach der Öffnung des Betreungsangebots auch für Familien, in denen nur ein Elternteil in einem unverzichtbaren Beruf arbeitet, seien die Zahlen bisher aber noch nicht angestiegen. „Alle Einrichtungen halten sich in Bereitschaft, um kurzfristig entstehendem Bedarf gerecht werden zu können.“