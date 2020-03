Arbeitsunfall : Mann stürzt durch Hallendach

Ein Rettungshubschrauber war gestern in Langenfeld im Einsatz. Foto: RP/Patrick Schüller

Langenfeld Langenfeld Ein Arbeiter ist am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr durch ein Hallendach gestürzt und mehrere Meter in die Tiefe gefallen. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.Nach notärztlicher Behandlung wurde der Patient mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik transportiert.

Von Petra Czyperek

Gegen 08:00 Uhr kam es bei einer Firma auf dem Max-Planck-Ring in Langenfeld zu einem schweren Arbeitsunfall.

