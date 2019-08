Schule : Monheimer OHG bei Sportabzeichen ganz vorne

Monheim Das Otto-Hahn-Gymnasium hat die höchste Quote von allen weiterführenden Schulen in NRW.

Das Monheimer Otto-Hahn-Gymnasium ist, gemessen an der Sportabzeichen-Quote, die sportlichste weiterführende Schule Nordrhein-Westfalens. Mehr als 800 OHG-Schüler machten zuletzt das Sportabzeichen. Das sind 68 Prozent und bedeutet somit Landesrekord. Im Mettmanner Kreishaus wurde diese Leistung mit Urkunden und einem Scheck gewürdigt. In der Kategorie Primarstufe stachen die Grundschule Parkstraße in Wülfrath (89 Prozent, Landesplatz 6) und die Grundschule Herrenhauser Straße in Mettmann (99 Prozent, Platz 2) besonders heraus. Geehrt wurden die Schulen von der für den Bereich Sport zuständigen Kreisdezernentin Ulrike Haase, vom Kreissportbundvorsitzenden Karl-Heinz Bruser und der KSB-Sportabzeichenbeauftragten Ulrike Schmidt.