Serie Unsere Partnerstädte Trips und Tipps (6) : Montale – schöne Aussichten in der Toskana

Langenfeld Das italienische Städtchen Montale hat knapp 11.000 Einwohner, sehenswerte historische Gebäude und eine reizvolle Umgebung.

Aktuelles 21. September „Open Day Corsi“ in der Villa Smilea. Kurz nach Pfingsten ist nach Angaben von Parkom-Vorstandsmitglied Stephan Meiser alljährlich ein großes Stadtfest in Montale. Für 2020 ist ein gemeinsames EU-Projekt von Schulen aus den drei miteinander verbandelten Städten Langenfeld, Montale und Senlis mit dem Thema „Europa“ und abschließender Präsentation in Montale geplant. Der Antrag wird zurzeit vorbereitet.

Die Stadt Mit knapp 11.000 Einwohnern ist Montale Langenfelds kleinste Partnerstadt. Der Ort liegt in der nördlichen Mitte Italiens in der Toskana. Die nächste größere Stadt ist Pistoia mit ungefähr 90.000 Einwohnern. Montale liegt im Tal des Flusses Ombrone Pistoiese und erstreckt sich bis ins Vorland des Gebirgszugs Apennin. Drei weitere Ortsteile sind die beiden Bergdörfer Tobbiana und Fognano sowie das Bahnhofsviertel Stazione. Montale liegt 85 Meter über dem Meeresspiegel. Die Gemeindefläche ist insgesamt 32 Quadratkilometer groß. Auf einem Hügel im Hauptort Montale steht eine 1206 fertiggestellte mittelalterliche Festung namens „Castello della Smilea“. Sie wurde im Zuge des lange anhaltenden Konflikts zwischen Florenz und der benachbarten Provinz Pistoia oft zerstört und wieder aufgebaut. Diese Festung war das ursprüngliche Siedlungszentrum Montales im 13. Jahrhundert.

Sehenswertes Als Teil der alten Festung ist die Villa Smilea wohl die größte Sehenswürdigkeit in Montale, sagt Stephan Meiser vom Förderverein des Langenfelder Partnerschaftskomitees. Er selbst war schon fünfmal in Montale und war von diesem Bauwerk mit dem markanten Turm besonders beeindruckt. „Das ist ein kulturelles Kleinod, zumal es in dieser Villa auch immer wieder Konzerte und Ausstellungen gibt“, sagt Chorleiter Meiser. Der Name „Smilea“ soll sich von den sechs Meilen (sei miglia) Entfernung zur Stadt Pistoia ableiten. Weitere beachtliche Bauwerke sind die alte Abteikirche La Badia, die Pfarrkirche San Giovanni und das Casa al Bosco (altes Hotel). Dazu kommen etliche sehenswerte Villen, darunter die Villa Colle Alberto oder die Villa Bastogi mit markantem rötlichen Backstein-Turm. Auch die kleine Kirche Santa Christina ist einen Besuch wert.