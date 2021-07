Nachweise nötig : Hochwasser: Monheimer können Soforthilfe beantragen

Monheim Voraussetzung für die Hilfen ist der glaubhafte Nachweis über den Hauptwohn- oder Firmensitz in einem durch die Unwetterkatastrophe betroffenen Bereich.

(RP) Monheim hat vorgebeugt und Glück gehabt. Bei den Starkregen-Ereignissen am 14. und 15 Juli waren die Menschen in der Stadt nicht ansatzweise so betroffen, wie in zahlreichen anderen Kommunen in NRW, Rheinland-Pfalz und Bayern.