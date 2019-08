Mit Grillanzündern : Unbekannte zündeln vor Wohnungsfenster in Monheim

Monheim Bei dem Vorfall wurden vier Rollläden an der Neustraße beschädigt.

Brandstifter haben in Monheim auf einer Fensterbank mit Grillanzündern gezündelt. Bei dem Vorfall am späten Samstagabend gegen 23 Uhr wurden laut Polizei vier heruntergelassene Rollläden beschädigt. Betroffen war eine Erdgeschosswohnung an der Neustraße. Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts entdeckten den Brand und löschten ihn noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher. Jetzt werden Zeugen gesucht. Hinweise an die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6550.