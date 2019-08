Monheim/Langenfeld : Tüte und Tafel werden weiter benötigt

Monheim Langenfeld Die Zahl der Kunden in den Lebensmittelläden der katholischen Sozialdienste ist in beiden Städten konstant hoch.

Es ist 10 Uhr morgens. Der Lebensmittelladen „Tafel“ an der Brandenburger Allee in Monheim lässt die ersten Kunden ein. Mit amtlichem Berechtigungsschein erwartet sie in dem vom Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SkFM) betriebenen Laden ein gut sortiertes Angebot an Brot, Obst und Gemüse, Milchprodukten und Eiern. Mehrere Helfer stehen hinter den Paletten und geben die Ware aus. – „Milch nur für die Leute mit Kindern“, sagt Eleonore Breininger, eine Rentnerin, die vor über 25 Jahren mit Mann und Großfamilie aus Russland nach Deutschland gekommen ist. „Russlanddeutsche“ sagen manche Leute, „Deutsche“, sagt sie. Ihr Deutsch ist perfekt, nur der Akzent verrät die Herkunft.

So läuft es auch in Langenfeld bei der „Tüte“ des Sozialdiensts katholischer Frauen (SkF) an der Immigrather Straße. Ansonsten ist in Langenfeld aber einiges anders. Die Tüte ähnelt einem Lebensmittelladen, in dem die Kunden wirklich einkaufen, sagt SkF-Bereichsleiter Rainer Sartoris. Berechtigungsausweise gibt es nur, um zu wissen, ob es Einzel- oder Mehrpersonenhaushalte sind und um am Losverfahren teilzunehmen. Die Preise sind eher symbolisch: Zwei Bananen gibt es für 10 Cent, einen Bund Möhren und einen Liter Milch ebenfalls. Den Kunden gefalle das: „Sie nehmen mal mehr, mal weniger mit und zahlen entsprechend“, sagt Sartoris. Die Ausstattung mit Lebensmitteln sei bei der Tüte des SkF nicht so gut wie bei den Tafeln, die im Verbund miteinander kooperieren, aber auch nicht schlecht. „Es gibt aktuell 965 Kunden, darunter 200 Kinder. Etwa die Hälfte sind Geflüchtete.“