Monheim Naturschutzbund : Nabu will die seltene Uferschwalbe schützen

Monheim Die Naturschützer tun sich mit den Plänen für eine ausgedehnte Freizeitnutzung der rekultivierten Auskiesungsfläche am Kielsgraben schwer. Sie möchten bedrohte Vogelarten schützen.

Ein Kanal vom Greisbachsee zum Rhein, eine Schleusenanlage mit Mole, ein Yachthafen am westlichen Seeufer, ein Café mit Blick über den See – Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) träumt von „maritimem Flair“ mitten in Monheim. Er möchte den Rhein noch näher ans städtische Leben anbinden, heißt es in einer Pressemitteilung zu Baumberg Süd. Das ehemalige Auskiesungsgelände von Braas/Monier soll künftig „viel Natur, viel Wasser, Platz für Sport… etc“ bieten – dort, wo jahrelang die Natur sich selbst überlassen war. Dies ruft einmal mehr die örtlichen Naturschützer auf den Plan: So beklagt Jörg Baade vom Nabu, dass die von der Stadt vorgestellte Planung auf der schon geänderten – aber noch nicht genehmigten – Rekultivierungsplanung basiert. Er erinnert daran, dass die Naturschutzverbände im Kreis Mettmann vorgeschlagen hatten, das geplante Sportzentrum weiter nördlich auf das alte Braas-Firmengelände zu verlagern, um das Gelände am Kielsgraben als Bestandteil der „Grünen Acht“ für den Natur- und Artenschutz zu reservieren. Bekanntlich sieht der „Rohentwurf“ Baumberg Süd dafür aber nun Wohnen und Gewerbe vor.