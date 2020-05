Monheim : Leda: Steuerzahler-Bund fehlt die Transparenz

In der Monheimer Kulturraffinerie K714 zeigt die Ausstellung Markus Lüpertz - Gänseliesel trifft Leda den künstlerischen Schaffensprozess der Bronzestatue "Leda", die im September 2019 am Monheimer Rheinufer enthüllt wurde. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Monheim Die ursprünglich für die Lüpertz-Leda beschlossenen Kosten sind auf etwa eine Million Euro gestiegen.

Im Fall der Leda wollte die Oppositionspartei es genau wissen. „Wir haben in der Kämmerei nachgefragt, wie hoch denn nun die tatsächlichen Kosten für die Lüpertz-Kunst sind“, sagt Lars van der Bijl, Bügermeisterkandidat der CDU. Statt der ursprünglich veranschlagten 700.000 Euro hat die Stadt 1.000.182,07 Euro ausgegeben, weil zum Beispiel der Sockel, der im Rheinufergelände steht, stabilisiert werden musste. Auch der Ankauf eines zweiten Werks (Leda-Abguss) durch die Stadttochter Kulturwerke ist mit 150.000 Euro in die Liste aufgenommen, die auf der Homepage der Monheimer CDU nachzulesen ist.

Was nicht draufsteht sind die Druckkosten für den Katalog zur Lüpertzausstellung (80.000 Euro), der colorierte Druck, der im Kunsthaus in der Altstadt seinen Platz finden soll (55.000 Euro) und zwei weitere Drucke (null Euro), die Lüpertz der Stadt geschenkt hat, wie Bürgermeister Daniel Zimmermann vorrechnet. „Wir haben immer gesagt, wir wollen das Kunstwerk und wollen mehr ausgeben“, so Zimmermann. Denn für die 400.000 Euro, die zum Kauf von Kunst im Etat standen, hätte man die Lüpertz-Skulptur nicht bekommen. Darüber hinaus findet er die rund 150.000 Euro, um die die geplanten Kosten überschritten worden sind, verträglich. Das kommt oft bei Kunstwerken vor. Dafür gebe es keine Fachplaner, so Zimmermann. Nachbesserungen seien eher die Regel.